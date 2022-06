Naraka Bladepoint si racconta all'Xbox Showcase Extendend con tantissime novità

Tra pochi giorni arriverà su Game Pass Naraka Bladepoint, il battle royale in salsa cinese e uno dei migliori titoli prodotti sinora dalla "terra del dragone". A esaltare il gioco è sicuramente il combat system, stratificato e appetibile sia ai neofiti sia ai più smaliziati.

Sono più di 10 milioni i giocatori che sono entrati in questo battle royale ma il suo arrivo su sistemi Microsoft da il via anche alla modalità storia, con nuove armi (come le Twin Blades) e un approfondito sistema di customizzazione.

"Quando il combattimento corpo a corpo incontra Battle Royale, praticamente TUTTO cambia... Disegno della mappa verticale, diverse abilità dei personaggi e un sistema di resurrezione nuovo di zecca. Goditi il brivido delle lame che si scontrano e delle frecce volanti nel campo di battaglia di NARAKA: BLADEPOINT!"

Naraka Bladepoint arriverà il 23 giugno su Game Pass PC e Console ma solo Xbox Series X|S. Solo successivamente arriverà anche per Xbox One.