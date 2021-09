Sherlock Holmes: Chapter One ha una data di uscita su PC, PS5 e Xbox Series X/S e un nuovo video gameplay

Pochi giorni fa Frogwares aveva annunciato che Sherlock Holems: Chapter One alla fine non sarebbe arrivato su PS4 e Xbox One quest'autunno, ma più avanti. Ora però sappiamo la data di uscita delle altre versioni del gioco su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Sarà quindi il 16 novembre che Sherlock inizierà le sue indagini in Sherlock Holmes: Chapter One, solo su PC e console next-gen. Oggi scopriamo un nuovissimo trailer, che mette in evidenza i diversi aspetti del gioco. Sembra di capire che una sorta di organizzazione nascosta sta causando il caos sull'isola dove si trova Sherlock, essendo all'origine di una serie di omicidi.

Oltre a questo lo studio di sviluppo ha pubblicato un nuovo video gameplay che ci mostra le essenziali mosse da intraprendere quando il nostro protagonista sarà alle prese con un caso. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione di questi due video.

Ricordiamo che Sherlock Holmes: Chapter One sarà disponibile dal 16 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Fonte: Twitter