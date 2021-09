Dead Cells è ora un po' più facile grazie al nuovo aggiornamento

Il nuovo aggiornamento di Dead Cells, "La pratica rende perfetti", aggiunge una sala di addestramento e speciali miglioramenti opzionali per rendere più facile il roguelike. L'aggiornamento, che è ora disponibile su PC e console, mira a rendere più facile la curva di apprendimento di Dead Cells per i nuovi arrivati, senza togliere la difficoltà ai fan.

La nuova sala di addestramento consente ai giocatori di esercitarsi a combattere qualsiasi mob che hanno già incontrato nel gioco. I giocatori possono anche esercitarsi a combattere i boss nell'ambiente in cui si trovano normalmente per affinare le proprie abilità prima di affrontare il gioco vero e proprio.

L'altra nuova aggiunta, chiamata "Aspects" dà speciali poteri una tantum che rendono più facile progredire nel gioco. Gli Aspects forniscono bonus specifici, come Toxin Lover che nega l'effetto del veleno e fa sì che nuvole e pozze di gas velenosi guariscano lentamente il protagonista. I giocatori dovranno scegliere l'aspetto che meglio si adatta al loro stile di gioco.

Our 25th #deadcells update 'Practice makes Perfect' is live on PC & consoles! Introducing a training room for you to hone your skills against mobs & bosses plus Aspects, one-off powerups that let you rampage through the island.#steam #NintendoSwitch #PlayStation #Xbox pic.twitter.com/cETgQc0l3F — Motion Twin (@motiontwin) September 16, 2021

L'aggiornamento aggiunge anche una nuova funzione alla mappa, che mostra tutti i percorsi disponibili attraverso una regione, ma solo dopo che un giocatore ha attraversato il percorso almeno una volta in precedenza. L'aggiornamento di Dead Cells è ora disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

Fonte: Gamepur