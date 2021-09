Deltarune dal papà di Undertale: i capitoli 3,4 e 5 verranno pubblicati contemporaneamente

Nonostante il secondo capitolo di Deltarune sia stato appena rilasciato, e da solo, il creatore della serie Toby Fox ha dichiarato l'intenzione di rilasciare i prossimi contemporaneamente, vale a dire i capitoli 3, 4 e 5. L'idea è sempre quella di rilasciarli solo una volta completi in tutte le loro parti ma si è reso conto che è difficile sia per gli sviluppatori, sia per i fan, attendere a lungo senza le release.

Il primo e il secondo capitolo sono stati rilasciati gratuitamente, chiedendo però agli utenti magari di acquistare un altro titolo indipendente per supportare i team più piccoli; lodevole. Ma un altro modo per sostenere il progetto, questa volta in maniera diretta, è l'acquisto della colonna sonora di Undertale e Deltarune su Bandcamp.

"Solo una richiesta: ricorda, giochi come questo normalmente non sono gratuiti", ha scritto Fox. "Se te lo puoi permettere, spendi i soldi che hai risparmiato ottenendo questo gioco gratuitamente supportando altri sviluppatori indipendenti. Se vuoi davvero darmi dei soldi, acquista la colonna sonora da Bandcamp. Grazie."

Lo sviluppo di Deltarune comunque, sembra più complesso rispetto Undertale. Di fatti, i nuovi sistemi tecnici, grafici e narrativi richiedo più tempo per affinarli e probabilmente è questo che spinge Fox al rilascio contemporaneo.

Fonte: IGN.com