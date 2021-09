Psychonauts 3 si farà? Risponde Tim Schafer

Psychonauts 2 è stato un successo e nonostante la sua recente release, ha già un posto assicurato tra i migliori titoli del 2021. Quel finale aperto però, ha cominciato a far fantasticare i giocatori su un nuovo capitolo, quel Psychonauts 3 giù smentito da Tim Schafer.

In un'intervista rilasciata a TheGamer, il papà di Psychonauts si è pronunciato sul futuro della serie, e non sono buone notizie per i fan, visto che il paradosso dei cinque anni di sviluppo ma la decina di ore per terminarlo si è concretizzato con forza nel cuore di Tim:

"Hai completato il 100% del gioco? Non puoi chiederne un terzo, ci abbiamo messo cinque anni per realizzarlo ma hai già finito". Schafer ha poi continuato: "Al momento non ci sono piani per il terzo capitolo ma non c'è nessuna regola che lo impedisca; non chiudiamo la porta a niente. Penso che io e il team non vediamo l'ora di fare qualcosa di completamente nuovo. Tuttavia, amiamo questi personaggi e i mondi psichici sono facili da espandere per ulteriori avventure, ma non c'è nulla di pianificato per ora".

Tim Schafer si è però un po' sbottonato sul prossimo progetto: "Abbiamo tante grandi idee. Stiamo solo prototipando con alcune idee nuove di zecca e nessuna di queste è qualcosa di cui nessuno ha mai sentito parlare prima". Possiamo comunque escludere dall'elenco Brutal Legend 2, visto che lo stesso autore si era già espresso sulle difficoltà di realizzarne un sequel.

"Questo è difficile. Sento alcune 'barriere emotive' in questo senso perché mi piace molto l'idea di multiplayer e le persone erano così scontrose con gli elementi RTS. Sono tipo: 'wow, che gioco facciamo? Facciamo il gioco che voglio fare o quello che chiedono i fan?' È difficile risolvere quel problema. Il mio obiettivo è quello di giocare a Brutal Legend ogni 13 Rocktober fino a quando il mondo non imparerà quanto sia grande il gioco".

Fonte: TheGamer.com