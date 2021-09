Nintendo Switch: stanno per arrivare i Saldi Blockbuster con sconti fino al 75%!

Attraverso un comunicato stampa Nintendo annuncia l'arrivo dei Saldi Blockbuster, una selezione di titoli per Nintendo Switch che saranno scontati fino al 75%. Durante i Saldi Blockbuster, i giocatori possono trovare alcuni dei titoli più apprezzati per Nintendo Switch, in forte sconto. I saldi sul Nintendo eShop iniziano giovedì 23 settembre alle 15:00 e terminano domenica 3 ottobre alle 23:59.

I giocatori possono viaggiare in tutto il mondo con il fidato amico di Mario, Cappy, in Super Mario Odyssey (33% di sconto), e intraprendere un'avventura con Link per fuggire da una strana isola in The Legend of Zelda: Link's Awakening (33%). Dalle colorate battaglie di Splatoon 2 (33%), alla collezione di classici senza tempo di 51 Worldwide Games (30%), ci sono titoli per tutti i gusti.

In Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX (33%) il giocatore può anche trasformarsi in un Pokémon e creare la sua Squadra di Soccorso scegliendo fra Pokémon come Pikachu, Eevee e Charmander, per salvare il mondo addentrandosi in dungeon misteriosi. Mentre in Overcooked Special Edition (75%) bisogna farsi aiutare dagli amici ad affettare, cucinare, impiattare e lavare i piatti. L'obiettivo è servire più pasti possibili prima che scada il tempo.

Questo è solo un assaggio, poiché ci saranno centinaia di giochi a prezzo scontatissimo. Per visualizzarli tutti non dovete far altro che visitare l'eShop di Nintendo.