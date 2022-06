Super Mario Odyssey ha una mod che introduce il multiplayer per 10 giocatori

I fan hanno pubblicato una mod non ufficiale che permette a dieci giocatori di giocare insieme in Super Mario Odyssey.

Sviluppata da CraftyBoss, la mod supporta tutti i regni del gioco e sincronizza anche i progressi dei giocatori nella raccolta delle lune. Può essere giocata solo con un Nintendo Switch moddato e richiede che il giocatore abbia una ROM di Super Mario Odyssey, cosa che non può essere ottenuta ufficialmente.

"Divertiti a esplorare i regni con gli amici, a giocare le modalità di gioco o a finire il gioco il più velocemente possibile!", si legge nella descrizione della mod. "Questa mod è ancora all'inizio dello sviluppo, quindi aspettatevi bug e aspetti non perfezionati mentre lavoriamo duramente per migliorarla e renderla il più rifinita possibile".

Si dice che in futuro saranno supportate anche modalità di gioco personalizzate, in modo che i giocatori con la mod possano rimodellare il gioco con i parametri che desiderano. Un primo esempio di questa possibilità è rappresentato dalla modalità "nascondino", attualmente inclusa. La mod supporta anche l'intera gamma di costumi di Super Mario Odyssey, compresi alcuni che in precedenza erano esclusivi per le sezioni 2D del gioco.

Super Mario Odyssey è stato pubblicato nel 2017 con successo di vendite ed elogi da parte della critica.

Fonte: VGC.