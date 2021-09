Metal Gear Solid 2: Hideo Kojima voleva Hans Zimmer per le musiche

In una recente intervista, Hideo Kojima e la producer Rika Muranaka hanno svelato i retroscena sullo sviluppo di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, in particolare sullo sviluppo della colonna sonora. Inizialmente lo studio di sviluppo aveva pensato di offrire il lavoro al celebre compositore Hans Zimmer, dato che a quel tempo avevano un budget molto alto.

Muranaka a tal proposito ricorda: "Siamo andati alla Media Ventures (ora conosciuta come Remote Control Productions), che è lo studio di Hans Zimmer. Inizialmente volevamo prendere Hans Zimmer, ma lui diceva 'No, non posso farlo per quel tipo di denaro'. E' così costoso, è assurdo". A questo punto, è stato contattato il compositore Harry Gregson-Williams che stava lavorando per Zimmer e che ha accettato di lavorare sulla colonna sonora di Metal Gear Solid 2.

A tal proposito Gregson-Williams ha dichiarato: "Non avevo affatto considerato di buttarmi sui videogiochi. Non credo che a quel tempo in molti lo avrebbero fatto quindi non sapevo come muovermi. All'epoca lavoravo sotto l'ala di Hans Zimmer. Non è stato sprezzante a riguardo, ma mi ha detto: 'Attento, sei qui per cercare di costruire un percorso per diventare compositore cinematografico'".

La musica di Metal Gear Solid 2 che tutti conoscono è stata creata alla fine da Gregson-Williams, Muranaka e il team audio interno di Konami.

