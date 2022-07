Kojima Production: azione legale contro chi ha confuso Kojima con l’assassino di Shinzo Abe

Come tutti sapete, l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato crudelmente assassinato durante un comizio elettorale da un uomo di 41 anni chiamato Testuya Yagami con un arma fai da te.

Durante le rocambolesche prime ore, mentre si tentava ancora di capire cosa fosse successo, sui social media e di conseguenza sulle TV nazionali, la foto del creatore di Metal Gear Solid, Hideo Kojima, è stata erronamente attribuita a quella dell’assassimo. E’ così che la Kojima Production si è dichiarata contro le fake news e ha inoltre esplicitato l’intenzione in indire azioni legali contro chi ha provveduto a diffonderle.

#KojimaProductions strongly condemns the spread of fake news and rumors that convey false information. We do not tolerate such libel and will consider taking legal action in some cases. pic.twitter.com/fDi0FR9kB0