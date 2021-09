Titanfall 3 in sviluppo? Le notizie non sono così positive

La libertà di cui ora gode Respawn Entertainment sotto le ali di Electronic Arts, lo si deve a tanti successi, oltre Apex Legedens. Anche Titanfall si sono mostrati validi, con un primo capitolo solo multiplayer e quasi sperimentale e un secondo che introduceva un contesto narrativo interessante, oltre all'esser stato uno dei migliori shooter degli ultimi anni.

Da molto tempo i fan si sono chiesti se un giorno Titanfall 3 sarebbe piovuto dal cielo, come quei titani, e su questo è intervenuto in una sua live, il coordinatore della community di Respawn Entertainment Jason Garza. Purtroppo la risposta è abbastanza negativa, con il progetto fermatosi probabilmente alla bozza. Per via dei numerosi titoli in sviluppo dal team, il terzo capitolo della serie sembra non vedrà la luce per molto tempo, ma questo non significa il non intervenire sui primi due.

Infatti, uno dei problemi dei Titanfall sono proprio stati gli attacchi hacker, distruggendo letteralmente ogni partita multiplayer. Garza non si è sbottonato più di tanto ─ anche perché non gli è permesso ─ ma ha lasciato intendere che qualcosa accadrà. Incrociamo le dita, sperando non siano remastered. La parte del video dedicata a tale argomento la trovate a circa 30:44 minuti.

