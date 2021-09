Castlevania: Advance Collection, un leak svela i titoli che saranno presenti nella collezione

Se c'è una serie che i fan non sono disposti a rifiutare, ed è proprio Castlevania. Il franchise Konami è un'affermazione davvero potente e secondo alcuni indizi sembra che presto vedremo una raccolta completa di avventure oscure.

Il Taiwan Digital Gaming Classification Committee ha valutato (e successivamente rimosso) la Castlevania Advance Collection sul suo sistema, affermando che arriverà su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. È già la terza volta che il titolo viene registrato, essendo la prima volta a giugno in Australia, per poi apparire qualche giorno dopo in Corea del Sud. Stando alla descrizione taiwanese, troveremo i tre titoli classici usciti per Game Boy Advance. Nello specifico stiamo parlando di Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance e Castlevania: Aria of Sorrow.

La cosa migliore è che Castlevania: Dracula X, il titolo uscito per Super Nintendo, sarà incluso a sorpresa. Indica una funzione di riavvolgimento, quindi possiamo sicuramente invertire una parte di gioco prima di morire o del colpo che abbiamo preso.

Per ora non abbiamo ancora una data o un annuncio ufficiale per Castlevania Advance Collection, pertanto non ci resta che attendere.

Fonte: Eurogamer