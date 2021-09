Sable è ora disponibile e un trailer di lancio ne celebra l'uscita

Sable ha uno stile artistico molto sorprendente e originale che ci catapulterà in un ambiente desertico e pieno di rovine dove indagheremo sulle civiltà passate. Ora, l'avventura sviluppata da Shedworks e pubblicata da Raw Fury è disponibile e per l'occasione è stato pubblicato un trailer di lancio.

In Sable avremo la possibilità di scalare rovine monumentali e interagire con altri nomadi che ci aiuteranno a scoprire i misteri che sono stati dimenticati nel tempo. Ma non sarà questo il nostro unico obiettivo, dal momento che dovremo scoprire chi si nasconde dietro la maschera. Sable è un gioco di scoperta personale che ci trasporterà in un mondo meraviglioso pieno di segreti, personaggi molto interessanti e resti di civiltà sepolte nel tempo.

Il gioco ci offre l'opportunità di personalizzare il nostro hovercraft man mano che troviamo le parti necessarie durante il nostro viaggio. Dovremo completare enigmi che ci aiuteranno nella nostra missione. Non possiamo esitare ad aiutare gli altri clan, poiché possono fornirci informazioni per trovare la nostra strada.

Sable ha una colonna sonora composta dal gruppo Japanese Breakfast che renderà la nostra esperienza qualcosa di più piacevole. Il gioco ci permetterà di stabilire il nostro ritmo in modo da poter esplorare ogni angolo di questo mondo.

Fonte: GamingBolt