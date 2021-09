Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone: il finale della Stagione 5 suggerisce il ritorno di Alex Mason

Il ritorno di un personaggio iconico della serie Call of Duty potrebbe essere imminente. Treyarch ha pubblicato un nuovo trailer cinematografico per la Stagione 5 di Call of Duty e il filmato finale suggerisce ulteriori informazioni sulla storia in corso di Black Ops Cold War e il ritorno di uno dei suoi personaggi più popolari, Alex Mason. Questo nuovo trailer arriva mentre la stagione 5 sta volgendo al termine con il lancio della stagione 6 di Call of Duty all'inizio del prossimo mese di ottobre.

Alex Mason è una parte fondamentale dell'universo di Call of Duty e ha avuto un impatto sostanziale sulla serie Black Ops. Avendo una delle trame più accattivanti di Call of Duty, Mason è stato originariamente introdotto in Black Ops e ha svolto un ruolo importante nei primi due capitoli della serie come protagonista principale. A partire dalla scena dell'interrogatorio nel titolo originale, i fan si sono affezionati al personaggio che aveva una personalità misteriosa ma possedeva una spiccata propensione per l'azione.

Il video mostra Jason Hudson e Frank Woods che ripercorrono gli eventi dei filmati della precedente stagione 5, che hanno rivelato i piani di Vikhor Kuzmin. Hudson e Woods discutono di come credono che il loro compagno Russell Adler possa essere un agente compromesso e che deve essere rintracciato. Il filmato termina con Woods che viene informato da Hudson che ha bisogno di trovare Alex Mason, indicando che i giocatori potrebbero finalmente vederlo arrivare come operatore giocabile in Black Ops Cold War e Warzone durante la stagione 6.

Sebbene la Stagione 6 non abbia una data di uscita, il Battle Pass indica che inizierà il 7 ottobre e probabilmente sarà l'ultima stagione di contenuti per Black Ops Cold War in vista dell'uscita di Call of Duty Vanguard che sarà disponibile dal 5 novembre.

Fonte: Gamepur