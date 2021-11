Black Myth WuKong torna ad ammaliare in nuovi artwork di boss e altre creature

Da quando è apparso per la prima volta con un reveal trailer, Black Myth WuKong ha subito attirato l'attenzione grazie al suo comparto tecnico, davvero impressionante. L'action adventure cinese, dello studio indipendente Game Science, si è mostrato interessante anche per il comparto artistico, ispirato al racconto Il viaggio in Occidente del 1590. Anche Toriyama trasse ispirazione per il suo Dragon Ball.

Continuando con il lato artistico, lo stesso team di sviluppo ha mostrato nuove immagini del titolo, incentrate sui boss e sulle creature che affronteremo all'interno del mondo aperto. Di certo non passano inosservati e complice la resa grafica, questi modelli potranno vantare dettagli incredibili. C'è davvero l'imbarazzo della scelta, tra guerrieri alati, guerrieri molto robusti e strani esseri difficilmente descrivibili ma comunque temibili.

Check out these concept artwork of some supernatural creatures in Black Myth: Wukong pic.twitter.com/w0rTrBp61x — Idle Sloth (@IdleSloth84) November 24, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Il titolo non ha ancora una data d'uscita ufficiale. I lavori però sembrano procedere bene e l'ambizione del team e sospinta da quella di un'intera nazione che vuole primeggiare anche nel settore videoludico.