Black Myth: Wukong dopo il nuovo trailer i fan fanno riemergere i commenti misogini degli sviluppatori

Di recente è stato pubblicato un nuovo gameplay trailer per Black Myth: Wukong.

Il gioco è salito alla ribalta quando è stato rivelato nel 2020, mostrando il suo gameplay Soulslike e la sua base fondata sul romanzo cinese Journey To The West.

Tuttavia, il nuovo trailer ha fatto riemergere le critiche allo sviluppatore del gioco per le sue opinioni misogine.

In un tweet ormai virale, l'utente Sumerian Tater Tots ha condiviso un "amichevole promemoria del fatto che lo stesso sviluppatore ha detto che questo gioco 'non ha bisogno di giocatrici'".

L'utente ha poi tradotto un post su Weibo dello sviluppatore dell'agosto 2021 in cui si afferma che "alcune cose sono fatte solo per gli uomini", oltre ad altri commenti misogini e omofobi.

Dropping this here, it’s a rough translation of the developers statements. Now I really have to go and work... pic.twitter.com/Ec0WzBzc0v