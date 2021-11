Bloober Team di The Medium collabora con Rogue Games ad un titolo AAA non ancora annunciato

Bloober Team, team dietro giochi come Layers of Fear e il più recente The Medium sta lavorando con l'editore Rogue Games su un nuovo progetto non annunciato. Questo sarà un titolo di "nuova generazione" per console e PC.

Il CEO di Bloober Team, Piotr Babieno, ha dichiarato: "Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con Rogue su questo incredibile progetto. Siamo orgogliosi di creare giochi che spingono i confini dell'originalità e dell'immersione, e siamo lieti di lavorare al fianco di un'azienda che condivide la nostra visione".

Anche il CEO di Rogue Games, Matt Casamassina, ha dichiarato: "Abbiamo ammirato per anni i giochi oscuri e meravigliosi di Bloober, quindi abbiamo capito subito che erano l'unico team a rendere giustizia a questo fantastico concept. Non siamo ancora pronti a svelare di cosa si tratta: i giochi indimenticabili, originali e incredibili richiedono tempo e cura per essere realizzati, ma non vediamo l'ora di annunciare tutti i dettagli su questo progetto in un secondo momento".

Anche se le piattaforme non sono state annunciate è lecito presumere che il gioco arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

