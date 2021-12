Dead Cells ha venduto 6 milioni di copie! The Queen and The Sea e un anno di contenuti annunciati

Dead Cells di Motion Twin è tornato a far parlare di sé grazie all'annuncio del suo prossimo DLC a pagamento, The Queen and the Sea. Ora è stato confermato su Twitter che il roguelite d'azione a scorrimento laterale ha venduto oltre sei milioni di unità nella sua vita.

Sebbene sia stato lanciato nell'agosto 2018 per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch, Dead Cells è stato in accesso anticipato per un anno e ha raccolto una grande quantità di consensi. Insieme a numerosi aggiornamenti di contenuti gratuiti, ha ricevuto due DLC a pagamento: The Bad Seed e Fatal Falls. È interessante notare che lo sviluppatore ha confermato che The Queen and the Sea sarà la "conclusione epica" della trilogia DLC.

Ciò potrebbe significare che il team sta passando a un nuovo progetto (presumibilmente dopo alcuni aggiornamenti gratuiti) o sta pianificando una nuova trama DLC per il gioco attuale. Ad ogni modo, The Queen and the Sea verrà lanciato all'inizio del 2022 ad un prezzo di 4,99 dollari e include due nuovi biomi end game, nuovi nemici, nuove armi, un nuovo boss e un nuovo finale.

To celebrate the 20th year of Motion Twin and 6 million units sold of Dead Cells, we are happy to announce that "The Queen and the Sea" DLC a.k.a the epic conclusion of our DLC Trilogy will land on PC & Consoles Q1 2022!#deadcells #gaming pic.twitter.com/u4KBCMXOVt — Motion Twin (@motiontwin) November 30, 2021

Vi ricordiamo che Dead Cells è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: The Gamer