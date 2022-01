Dragon Ball Z: Kakarot ha venduto 4,5 milioni di copie, il team annuncerà a febbraio un nuovo gioco

CyberConnect2 è uno studio specializzato nell'adattamento di vari anime come Dragon Ball, Naruto o Demon Slayer e ha recentemente ricevuto molti complimenti dopo il suo lavoro con Dragon Ball Z: Kakarot. Il gioco ha venduto oltre 4,5 milioni di unità dal suo lancio nel 2020. Questa è una grossa fetta di fan di Dragon Ball e dimostra la continua forza del franchise, grazie a Dragon Ball Super e alla nostalgia per quella che è una delle serie anime di maggior successo fino ad oggi.

Ora quali sono i progetti futuri di CyberConnect2? Come dichiarato in un'intervista, Hiroshi Matsuyama ha confermato che lo studio è al lavoro su un nuovo videogioco e verrà presentato a febbraio, con un'uscita programmata per questa estate.

L'amministratore delegato dell'azienda è convinto che questo annuncio farà parlare la gente e che sicuramente "scuoterà il mondo intero". Queste sono parole importanti, quindi o siamo di fronte a un'enorme iperbole, o CyberConnect2 sta lavorando a qualcosa di grosso, un gioco basato probabilmente su un franchise di fama mondiale.

Per adesso è tutto ciò che sappiamo, ma febbraio è alle porte, perciò non ci resta che attendere ancora qualche settimana prima di sapere quale sia questo nuovo gioco.

Fonte: GameInformer