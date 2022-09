Dragon Ball Z Kakarot annuncia il suo secondo Season Pass e diventa next-gen

Il Tokyo Game Show non smette di dare novità e durante l'evento è stato confermato il nuovo DLC Dragon Ball Z Kakarot che avrà Bardack come protagonista. Il gioco di ruolo di Dragon Ball continua a introdurre contenuti dopo averci portato la storia completa di Dragon Ball Z nella sua campagna principale.

In questo DLC, la storia di Bardack, il padre di Goku, sarà ripercorsa e rivivremo i combattimenti del film Bardack e la sua lotta all'ultimo sangue con Freezer. Oltre a questo, è stato confermato che Dragon Ball Z Kakarot avrà una versione per console di prossima generazione.

I precedenti DLC di Dragon Ball Z Kakarot si sono concentrati sulla rappresentazione di diversi archi narrativi di Dragon Ball Super. Al momento non si sa se in questa nuova serie di contenuti di Dragon Ball Z vedremo altri adattamenti dei classici film di Dragon Ball Z e avremo l'opportunità di vedere personaggi classici. La storia di Dragon Ball è ricca e c'è sicuramente molto materiale tra cui scegliere per offrire contenuti che soddisferanno i fan della serie.

DRAGON BALL Z: KAKAROT will be coming to PS5™& Xbox Series X|S!



Enjoy the enhanced graphics and 60fps, check out the comparison video! #DBZK pic.twitter.com/fS4i6ocUr7