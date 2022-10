Dragon Ball Z Kakarot arriva su console di nuova generazione con diversi miglioramenti grafici

Anche Dragon Ball Z: Kakarot sta per debuttare sulle console di nuova generazione, con un upgrade che ne migliorerà dettagli visivi, avvicinando l'opera di Cyberconnect2 all'anime. L'arrivo è previsto a inizio 2023 e per l'occasione è stato rilasciato un nuovo trailer, capace anche di confrontare le due versioni di diversa generazione.

"In arrivo il 13 gennaio 2023, il gioco sarà disponibile PlayStation 5 e XBOX Series X|S e permetterà tempi di caricamento più rapidi e 60fps, oltre a nuovi dettagli per un’immersione ancora più in profondità nel mondo di Dragon Ball."

"Le prenotazioni di DRAGON BALL Z: KAKAROT per nuova generazione sono aperte (presso i retailer che partecipano all’iniziativa) per la Standard Edition, che include il gioco base. Una Deluxe e una Legendary Edition saranno anche disponibili in digitale all’uscita del gioco."

"Infine, il card game disponibile nel gioco, Card Warriors, sarà anche disponibile per le nuove versioni e sarà implementato come versione offline per i giocatori singoli."