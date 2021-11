Fable quando uscirà su PC e Xbox? La finestra di lancio dell'esclusiva Xbox svelata da un insider

Recentemente, abbiamo scoperto che Fable di Playground Games è in sviluppo da minimo quattro anni ma, al momento, non esiste una data di uscita ufficiale per il nuovo capitolo della serie.

Tuttavia, il noto insider co-fondatore di XboxEra Shpeshal Nick ha parlato proprio del lancio di Fable nell'ultimo episodio del podcast.

Stando a quanto condiviso dall'insider, sembra che i fan dovranno attendere ancora per mettere le mani su Fable, dato che potrebbe arrivare addirittura nel 2024.

Shpeshal Nick, che in passato si è dimostrato affidabile con altri rumor, ha condiviso anche una previsione più ottimistica, parlando di un possibile lancio nell'autunno del 2023.

Qualche buona notizia c'è, dato che secondo l'insider i fan non dovranno attendere troppo per vedere Fable in azione. Stando a Shpeshal Nick Microsoft potrebbe portare il nuovo gioco della serie ai The Game Awards 2021.

Che ne pensate? Siete in attesa del nuovo Fable?

Fonte: YouTube.