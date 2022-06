Fable si avvicina? Lo sviluppo sembra stia 'andando bene'

Fable di Playground ha fatto parlare di sé di recente, in seguito alle voci di un ridimensionamento del progetto. Ora, nel podcast di XboxTwo con Rand Al Thor, Jez Corden di Windows Central ha affermato che lo sviluppo sta "andando bene".

Il giornalista e insider si è anche soffermato sull'aspetto dello "scoping" e sulle funzionalità apparentemente rimosse. "È buffo perché questa settimana ho assistito a un'anteprima di gioco in cui lo sviluppatore parlava letteralmente di come il progetto continuasse a subire rinvii perché non riusciva a smettere di aggiungere funzionalità, capite? E questo è il momento in cui si ha un problema di scoping.... a volte lo chiamano feature creep, in cui si continuano ad aggiungere funzioni e questo significa che il gioco continua ad essere rinviato".

"Questo può portare a problemi sovrapposti e si finisce in una situazione in cui il gioco è in ritardo di un milione di anni rispetto a quanto originariamente previsto. Lo scoping non è necessariamente una cosa negativa. Significa solo che il gioco sarà più mirato".

"Quindi non so, non credo che la gente debba allarmarsi all'idea che un gioco abbia una portata ridotta. Perché avere ogni singola caratteristica non è necessariamente una buona cosa. Ma sì, a volte meno è meglio, si vedrà. Inoltre, non si sa nemmeno quale fosse la portata originaria e cosa sia stato rimosso. È buffo perché molte persone... molti degli sviluppatori che hanno risposto hanno detto: "Sì, è una parte normale dello sviluppo di un gioco. Succede sempre".

Playground Games e Microsoft non hanno ancora mostrato il gameplay del titolo, attualmente in sviluppo per Xbox Series X/S e PC. Secondo quanto riferito, il gioco è in fase di sviluppo da quattro anni e il team ha reclutato talenti che hanno lavorato a Sea of Thieves, Control, Rockstar Games, BioWare e altri. Anche la data di uscita non è ancora stata annunciata, anche se Jeff Grubb di VentureBeat afferma di non aspettarsi Fable prima del 2023.

Con l'Xbox and Bethesda Games Showcase del 12 giugno, forse riceveremo nuovi dettagli sul titolo.

Fonte: Gamingbolt.