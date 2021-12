Godfall, la versione per PS Plus ha solo contenuti end game e nessuna campagna, scoppia la polemica

Godfall è uno dei giochi PlayStation Plus di dicembre che sono stati annunciati poche ore fa. Tuttavia, il gioco che sarete in grado di scaricare se possedete un abbonamento PS Plus il 7 dicembre è una nuova versione chiamata Godfall: Challenger Edition, progettata per farvi entrare direttamente nel contenuto finale del gioco.

"Godfall: Challenger Edition consente ai nuovi giocatori di sperimentare il trio di modalità di gioco finale, meno il contenuto della storia del gioco base e le espansioni Fire & Darkness, e garantisce ai giocatori esistenti nuove entusiasmanti funzionalità e ricompense da ottenere", scrive lo sviluppatore Counterplay Games.

Pertanto, se siete giocatori nuovi salterete il contenuto della storia principale del gioco base, insieme a tutto il lavoro di costruzione del personaggio. Dopo questa scoperta sui social è scoppiata la polemica, con diversi giocatori che affermano come questa offerta sia a tutti gli effetti una pessima pubblicità per il servizio in abbonamento.

With all due respect, it's a really bad look to offer a trial version of the game to your Plus subscribers. — Okami Games (@Okami13_) December 1, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Insomma, il mese di dicembre di PlayStation Plus inizia con una serie di critiche.