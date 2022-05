Godfall su PlayStation Plus è stata una 'grande vittoria' per Counterplay Games

Counterplay Games ha rivelato che il lancio di Godfall su PS Plus è stato un grande successo per lo studio, nonostante il contraccolpo iniziale dei giocatori dovuto al fatto che non è presente la campagna ma solo contenuti end game.

Godfall: Challenger Edition è stato lanciato sul servizio di abbonamento di Sony a dicembre dello scorso anno e ha raccolto oltre 2,5 milioni di giocatori.

Parlando con Seasoned Gaming, Daniel Nordlander, director di Godfall, ha commentato:

"Siamo stati entusiasti di accogliere nuovi giocatori tramite il lancio della Challenger Edition su PS Plus. Infatti, in un solo mese, la Challenger Edition su tutte le piattaforme ha visto più di 2,5 milioni di nuovi giocatori. Dal nostro punto di vista, questa è stata una grande vittoria".

Godfall: Challenger Edition è progettata per fare entrare gli utenti direttamente nel contenuto finale del gioco. "Godfall: Challenger Edition consente ai nuovi giocatori di sperimentare il trio di modalità di gioco finale, meno il contenuto della storia del gioco base e le espansioni Fire & Darkness, e garantisce ai giocatori esistenti nuove entusiasmanti funzionalità e ricompense da ottenere".

Godfall è stato originariamente lanciato a novembre 2020 su PS5 e PC.

Fonte: Seasonedgaming.