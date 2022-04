Godfall: Ultimate Edition è ora disponibile

Godfall di Counterplay Games è ora disponibile anche su Xbox One, Xbox Series X/S e Steam nella Ultimate Edition.

Il titolo è stato lanciato per la prima volta a novembre 2020 per PS5 e PC tramite Epic Games Store. Il trailer di lancio pubblicato da Gearbox, visibile più in basso, mostra il combattimento e alcune delle nuove funzionalità incluse nell'edizione.

Godfall: Ultimate Edition include il gioco base, l'espansione Fire and Darkness, tutti gli aggiornamenti gratuiti pubblicati fino ad ora e molto altro.

E' incluso anche il nuovo aggiornamento Exalted e sono stati aggiunti anche gli attacchi a tempo che possono essere utilizzati dopo aver eseguito una tecnica con un'arma, il che rivitalizza il gameplay.

Inoltre, a differenza della versione PS5, la versione Xbox Series X/S supporta Dolby Vision e Variable Refresh Rate.

Godfall: Ultimate Edition è disponibile su Steam al prezzo di 29,99 Euro con uno sconto del 25% sul prezzo di partenza.

