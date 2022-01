Hideo Kojima lavora a un grosso AAA che tutti vorranno giocare

Quando Hideo Kojima parla, tutto il mondo videoludico presta attenzione. La figura dell'autore dei Metal Gear Solid e dell'ultimo Death Stranding è divenuta via via sempre più iconica, arrivando all'idolatria per molti appassionati. La sua importanza all'interno del settore è indiscutibile e dopo l'abbandono ─ forzato? ─ da Konami, sembra essere costantemente al lavoro.

Intervenuto al Wonderful World of Game Music di NHK Radio, Kojima ha parlato dei suoi progetti attuali, tra cui un nuovo AAA che a detta sua, "tutti vorranno giocare". Sono state molte le indiscrezioni ultimamente: dando per assodato lo sviluppo di un titolo completamente in cloud per Microsoft e la nuova apertura di Kojima Production verso cinema, anime e serie TV, ci si interroga su cosa possa essere.

Kojima ha anche detto di voler lavorare a qualcosa di più piccolo, slegato da open world o sparatutto, che potrebbe essere per progetto "radicale" preso in consegna poco tempo fa stando a numerosi rumor. E Silent Hill, la presunta esclusiva PlayStation 5? Che si tratti di quello? Essendo qualcuno che possiede un trailer personale, ci si può aspettare di tutto.

Fonte: Gamingbolt.com