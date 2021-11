Milestone celebra i suoi 25 anni ripercorrendo la storia dei suoi giochi fino a Hot Wheels Unleashed

Attraverso un comunicato stampa, Milestone, azienda leader nel mondo dello sviluppo di giochi racing, celebra oggi il suo venticinquesimo anniversario. La storia ha inizio a Milano, dove un piccolo gruppo di appassionati videogiocatori crea Graffiti, successivamente rinominata Milestone nel 1996. A loro dobbiamo la creazione di un gioco considerato ancora oggi un vero capolavoro: Screamer. Il suo successo in tutto il mondo posiziona l'azienda come brand di successo nel campo dei racing games su PC.

Negli anni successivi, il know-how, la passione e la meticolosa attenzione ai dettagli permette a Milestone di pubblicare titoli di enorme successo grazie al supporto di grandi publisher internazionali: SBK e la serie di MotoGP, un franchise che ad oggi ha intrattenuto più di 5 milioni di giocatori dal suo debutto.

Nel 2012, un altro momento fondamentale nella storia dell'azienda. Milestone inizia a pubblicare autonomamente i propri giochi, espandendo il portfolio di licenze con altri racing game su due ruote: la serie di MXGP - che negli anni conta più di 50 milioni di revenues worldwide - e più recentemente Monster Energy Supercross The Official Videogame, un franchise molto amato che negli ultimi anni è stato giocato da più di 4 milioni di giocatori.

Nello stesso anno, Milestone compie un altro grande passo creando la sua prima IP proprietaria, RIDE. Nel corso del tempo, RIDE è diventato un punto di riferimento per gli amanti delle due ruote grazie a un gran numero di moto ufficiali presenti in gioco, caratteristica che nel 2016 è valsa anche il Guinness World Record per il maggiori numero di moto su licenza in un videogioco.

Il 2019 è un anno fondamentale che pone le basi per un incredibile futuro: Koch Media GmbH (sussidiaria di Embracer Group), leader mondiale nella produzione e distribuzione di prodotti d'intrattenimento digitali, decide di scommettere su Milestone, facendola diventare parte del gruppo.

Nel 2021 Milestone celebra, oltre al suo venticinquesimo anniversario, uno dei lanci di maggior successo nella storia dell'azienda: Hot Wheels Unleashed. Pubblicato alla fine di settembre, il gioco ha dimostrato di essere uno dei più grandi successi d Milestone.

"25 anni sono un anniversario importante ed è incredibile notare quanta intelligenza, passione e impegno hanno caratterizzato Milestone in questi 25 anni. Quante sfide, obbiettivi e soddisfazione abbiamo vissuto! E anche dopo tutti questi anni, ci divertiamo ancora moltissimo perché amiamo quello che facciamo, e siamo pronti per i prossimi 25!" Commenta Luisa Bixio, CEO di Milestone.

Oggi, il team di Milestone conta più di 250 talenti ed è in costante crescita, con l'obbiettivo di continuare ad affermarsi come punto di riferimento nel mondo dei videogiochi racing.