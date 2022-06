Italian Video Game Awards 2022: ecco tutte le nomination

Attraverso un comunicato stampa, IIDEA, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, è felice di rivelare le nomination della decima edizione degli Italian Video Game Awards, il premio che celebra le eccellenze nella produzione di videogiochi made in Italy.

La cerimonia di premiazione andrà in scena il prossimo 5 luglio come “opening night” di First Playable, l’evento business organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission, dipartimento di Fondazione Sistema Toscana, che connette gli sviluppatori italiani con i publisher e gli investitori internazionali, che si svolgerà a Pisa presso gli Arsenali Repubblicani dal 6 al 9 luglio 2022.

La Giuria di esperti che quest’anno ha valutato le numerose candidature ricevute è composta da professionisti dell’industria videoludica internazionale e da importanti esponenti della stampa specializzata che hanno messo in campo la loro profonda conoscenza del settore per selezionare i finalisti, conferendo al premio ulteriore prestigio e autorevolezza. Tra i giurati di questa edizione troviamo Rami Ismail, sviluppatore indipendente e consulente; Hollie Bennett, Head of Influencers & Engagement di Frontier Developments; Jon Goddard, Senior Director of Corporate Brand & Communications di Lockwood Publishing; Richie Shoemaker, editor di MCV/DEVELOP; Sam Loveridge, Global Editor-in-chief di GamesRadar, e Vikki Blake, giornalista freelance che collabora con BBC, Eurogamer, GamesIndustry.biz, MTV e PC Gamer.

Di seguito le nomination per le diverse categorie di premiazione:

Best Italian Game

Dice Legacy di DESTINYbit

Faraday Protocol di Red Koi Box

Hot Wheels Unleashed di Milestone

Martha is Dead di LKA

Vesper di Cordens Interactive

Best Italian Debut Game

Angry Giant di Jokerrsoft

Faraday Protocol di Red Koi Box

Nostalgici Anonimi di Hufu Interactive Storytelling

RiMS Racing di RaceWard Studio

Vesper di Cordens Interactive

Best Innovation

CUCCCHI di Fantastico Studio

Dice Legacy di DESTINYbit

Hundred Days - Winemaking Simulator di Broken Arms Games

Martha is Dead di LKA

Vesper di Cordens Interactive

L’evento finale degli Italian Video Game Awards si svolgerà il 5 luglio 2022 a partire dalle 19:00 e sarà trasmesso sul canale Twitch di First Playable.