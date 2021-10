Payday 3, notizie in arrivo questa settimana? Starbreeze celebra i 10 anni del franchise

Payday: The Heist compie 10 anni dalla sua uscita: Overkill Software e Starbreeze Studios celebreranno questo evento con una serie di annunci succosi. Oltre alle notizie sul prossimo gioco Payday 3, gli sviluppatori hanno annunciato che per celebrare l'anniversario del franchise uscirà una nuova serie di documentari sul passato e sul futuro della serie.

10 Years of Payday sarà composto da quattro episodi, ciascuno incentrato sull'eredità e sull'impatto del franchise di Payday. Nel primo episodio, gli sviluppatori racconteranno la storia dell'emergere della serie e del rapido sviluppo di Overkill Software, fallita anche prima della creazione di Payday. Nuovi episodi della serie andranno in onda ogni giorno e le celebrazioni del decimo anniversario termineranno il 22 ottobre, con Starbreeze Studios che ospiterà una trasmissione in diretta dell'anniversario.

"Un intero decennio di Payday significa milioni di ore di rapine e divertimento in cooperativa. Questo è un traguardo e un successo incredibili per noi di Starbreeze, non sarebbe stato possibile senza la nostra fantastica community che è stata con noi fin dall'inizio", ha dichiarato il CEO di Starbreeze Tobias Sjögren.

"I giocatori di Payday e la nostra community sono rimasti con noi nella buona e nella cattiva sorte, e questo anniversario è una grande opportunità per noi per guardare indietro a tutto ciò che abbiamo realizzato nell'ultimo decennio e, cosa più importante, per scavare in tutto ciò che abbiamo imparato lungo la strada, assicurando che Payday 3 (e non solo) sia più grande e migliore che mai".

L'uscita di Payday 3 è prevista per il 2023: Starbreeze ha firmato un accordo da 50 milioni di euro con Koch Media per finanziare il gioco. Aspettiamoci quindi notizie.

Fonte: Gamespot