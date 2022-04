Payday 3 è in sviluppo attivo e punta all'uscita nel 2023

Payday 3 è stato annunciato lo scorso giugno, mostrando la banda originale che torna in questo nuovo sequel e la sua ambientazione a New York. Non abbiamo ancora molti dettagli al riguardo, ma ora sappiamo che il gioco è in modalità di produzione presso lo sviluppatore Starbreeze.

Un Reddit AMA ospitato dagli sviluppatori è iniziato con una dichiarazione del community manager di Starbreeze, che ha stabilito le regole di base dell'AMA. In esso, conferma che Payday 3 è in piena produzione, anche se non possono ancora dire molto al riguardo.

"Payday 3 è ora in piena produzione, ma siamo ancora limitati a ciò che possiamo dire al riguardo". I giocatori in seguito hanno chiesto informazioni sulla data di uscita, che è stata semplicemente riconfermata: l'uscita del gioco rimane comunque prevista per il 2023.

L'AMA ha anche rivelato che attualmente Starbreeze sta valutando le sue opzioni tra l'utilizzo di Unreal Engine 4 o Unreal Engine 5 per lo sviluppo di Payday 3. Ne sapremo di più in futuro senza dubbio.

Fonte: AltChar