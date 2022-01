Persona 5, porting su altre console in arrivo? Atlus rinnova il marchio

Atlus ha lanciato alcuni giochi molto apprezzati dai fan in passato. Una delle serie di successo più estese è stata il franchise di Persona, la quale ha una nutrita schiera di fan. L'ultima versione, ovvero Persona 5, è stata un enorme successo e, per alcuni, un JRPG classico. Sfortunatamente, c'è un grosso problema con il gioco. Ci sono solo poche piattaforme in cui è possibile divertirsi con Persona 5, dato che è disponibile solo sulle piattaforme PlayStation 3 e PlayStation 4.

Sebbene non sembrino esserci annunci in atto, il capitolo non è mai uscito su altre piattaforme. Tuttavia, ci sono state diverse voci che suggerivano che un porting sarebbe arrivato sulle piattaforme concorrenti di Sony. Fortunatamente, c'è un nuovo indicatore per i fan che sperano in un annuncio di porting.

La nuova speranza arriva sotto forma di rinnovo dei marchi. Non è niente di eccitante e non ci dice niente, ma il fatto che il rinnovo del marchio Persona 5 sia apparso potrebbe suggerire che l'IP riceverà presto una sorta di nuovo trattamento. Ovviamente si tratta di pura speculazione, ma i fan sperano che questa sia solo una prova del fatto che presto uscirà un porting adeguato.

p5m, p5b, persona5m, and persona5b all renewed pic.twitter.com/rMa5aTD0LJ — Pan-hime - salty ?Stan? (@regularpanties) December 31, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ancora una volta, Persona 5 è stato un grande successo e può essere goduto in questo momento su PlayStation 3 e PlayStation 4. Nel frattempo, Persona 5 Strikers, che si svolge dopo gli eventi di Persona 5, può essere raccolto su Nintendo Switch, PlayStation 4, e PC.

Fonte: Comicbook