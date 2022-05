Persona 6 sarà annunciato a ottobre durante il concerto per il 25esimo anniversario della serie?

Stampa e pubblico riservano solo ottime parole per Persona 5, e i tempi potrebbero già essere maturi per vedere arrivare sugli scaffali fisici e digitali Persona 6: la serie Atlus festeggerà quest’anno il venticinquesimo anniversario, e per l’occasione è stato organizzato un evento speciale ad ottobre.

L'8 e il 9 ottobre infatti verrà organizzato un concerto a tema, il “Persona Super Live P-Sound Wish 2022 – Crossing Journey”, che vedrà la partecipazione di ospiti speciali e potrebbe includere anche l’annuncio ufficiale del prossimo gioco della serie, sulle note della sua eccezionale colonna sonora.

Persona Super Live P-Sound Wish 2022 ~Crossing Journey~ has been announced!



Tune in for two days of music from across the Persona series, including special guest appearances!



Streaming tickets go on sale worldwide in early May! 🎶 #PSW2022 #P25th pic.twitter.com/uqCcFCmR0B — Official ATLUS West (@Atlus_West) April 28, 2022

Atlus non è nuova a questo genere di annunci: già Persona 5 e Persona 5 Royal sono stati annunciati con eventi analoghi, per cui un annuncio in quelle date sembra addirittura scontato. Non ci resta che attendere la seconda settimana di ottobre, dunque.