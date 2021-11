PlayStation Plus a dicembre 'regala' Godfall e non solo? Spunta il leak

È diventata ormai una consuetudine che le offerte mensili gratuite per PlayStation Plus vengano trapelate in anticipo. È successo mese dopo mese dopo mese e, ovviamente, è successo ancora una volta. Ancora una volta, è Dealabs ad avere lo scoop e la formazione PS Plus per dicembre 2021 sembra interessante per gli abbonati al servizio.

Godfall, che è stato pubblicato come titolo di lancio per PS5 (ed è ora disponibile anche su PS4 ), potrebbe non aver catturato molte persone, ma coloro che erano curiosi di provarlo apparentemente avranno una possibilità a dicembre. È interessante notare che la Godfall Challenger Edition sarà offerta agli abbonati, anche se non è un'edizione che esiste ancora o è stata addirittura annunciata, quindi resta da vedere cosa comporterà.

Nel frattempo, gli altri due giochi probabilmente saranno il gioco di ruolo d'azione Soulslike di Cold Symmetry Mortal Shell e LEGO DC Super-Villains. Per adesso si tratta di leak e anche se novembre è quasi terminato non ci resta che attendere l'ufficialità da parte di PlayStation.

A proposito: avete dato uno sguardo ai giochi disponibili sempre a dicembre per gli abbonati a Xbox Games With Gold?

Fonte: Push Square