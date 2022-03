PlayStation VR2 convince Unity: grandi performance su PS5 grazie al Foveated Rendering

Unity ha testato il nuovo PlayStation VR2 nel corso della GDC 2022 e sembra proprio che la compagnia sia soddisfatta delle performance dell'headset. Unity, ha sottolineato l'importanza del Foveated Rendering, una tecnica in grado di renderizzare scene molto complesse senza intaccare la fluidità.

Come vi abbiamo riportato in una precedente news, il Foveated Rendering è una tecnica VR utilizzata per aumentare la chiarezza di ciò su cui l'utente si sta concentrando. In parole povere: agisce come l'occhio umano, simulando il funzionamento della nostra visione. Quando guardiamo qualcosa, questo risulta essere nitido e a fuoco. Tutto intorno a quella messa a fuoco è ancora percepibile ma è meno definito e molto più sfocato.

Unity ha fornito le prime statistiche dettagliate su quanto questa tecnica migliora le prestazioni. Stando alle prove con la demo VR Alchemy Lab in 4K, l'attivazione del Foveated Rendering permette al visore di ridurre di 2,5 volte il frame-time della GPU e fino a 3,6 volte il carico di lavoro eseguito dalla CPU per le stesse operazioni.

PlayStation VR 2 e PlayStation VR 2 Sense controller sono stati presentati in dettaglio al CES 2022. Sony ha confermato che PlayStation VR 2 sfrutterà le funzionalità di PlayStation 5 per offrire una grafica molto lontana da quella di PSVR e che potremo sfruttarla appieno grazie agli schermi OLED 4K HDR.

Ogni occhio avrà una risoluzione di 2000 x 2040 e il campo visivo si ingrandirà per passare a 110 gradi, tenendo comunque un refresh rate compreso tra 90 e 120 Hz.

Fonte: Androidcentral.