Prey di Arkane è il gioco gratis disponibile su Epic Games Store

La promozione di Natale di Epic Games Store ci ha permesso di scaricare gratuitamente alcuni fantastici giochi in questi giorni, ma oggi il negozio si è nettamente superato: potete ottenere Prey senza pagare un solo centesimo semplicemente visitando la pagina dell'Epic Games Store sul browser o con l'apposito launcher.

Come è successo con tutti i precedenti, avrete solo ancora pochissime ore per aggiungerlo al vostro account, momento in cui diventerà vostro per sempre. A partire dalle 17:00 di oggi 26 novembre, verrà scelto un altro titolo.

Arkane Studios è dietro questo FPS che ci porta a Talos I, una stazione spaziale in orbita intorno alla Luna nell'anno 2032. Sfortunatamente, il luogo è stato invaso da alieni ostili che dovranno essere combattuti con qualsiasi arma o strumento. Ci sarà inoltre da svolgere un'indagine che ci permetterà di svelare la verità sul passato del nostro protagonista.

Insomma, si tratta di un'opera che non può mancare nella vostra libreria. Ricordiamo che avete ancora poche ore per riscattarlo poiché questo pomeriggio Epic Games svelerà il nuovo gioco gratuito in arrivo.

