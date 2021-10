Sable, Night Call e non solo diventeranno film e serie TV. Il grande annuncio di Raw Fury

Raw Fury e la società di produzione Dj2 Entertainment hanno stipulato un accordo per adattare tre dei giochi del publisher per il cinema e la televisione.

I giochi in questione sono Sable di Shedworks, Night Call di Monkey Moon e BlackMuffin, e Mosaic di Krillbite Studio.

Altri titoli che saranno considerati come parte della partnership delle società includono Call of the Sea, Dandara, The Signifier e Norco.

Dj2 Entertainment è specializzato in adattamenti di videogiochi e in precedenza ha lavorato alla serie Life is Strange e al film Sonic The Hedgehog.

La società di produzione sta attualmente lavorando su una serie TV di Disco Elysium annunciata l'anno scorso, un adattamento televisivo di My Friend Pedro e una serie Tomb Raider.

Il CEO di Raw Fury Jónas Antonsson ha commentato: "entrare in una partnership con Dj2 sembra perfetto per Raw Fury. La loro creatività e capacità di prendere il nucleo di ogni gioco e trasformarlo in nuove forme d'arte si adattano alla visione di Raw Fury e siamo entusiasti di lavorare insieme e vedere cosa creeremo".

Il fondatore e CEO di Dj2 Dmitri M. Johnson ha aggiunto: "è fantastico lavorare con il team di Raw Fury, per il loro incredibile gusto per alcuni dei giochi più unici, belli e innovativi di oggi".

"Avere accesso all'incredibile lista di Raw Fury consente a Dj2 di iniziare a sviluppare adattamenti anche prima dell'uscita di un gioco, consentendo una maggiore sinergia tra i diversi media".

