Sekiro, Bloodborne, Demon's Souls e la trilogia di Dark Souls: tutti completati senza subire danni

Chitarre di Guitar Hero, patate, passi di danza, codice morse e tanto altro. Completare i lavori From Software sembra una sfida insormontabile per alcuni ma per altri, è ormai a chi la spara più grossa. L'ultima impresa è targata dallo streamer The Happy Hob, che è riuscito a completare di fila, Dark Souls, Dark Souls II, Dark Souls III, Bloodborne, Demon's Souls e Sekiro senza mai subire danni.

La sua "God Run" ha richiesto due anni per essere completata e il perché è presto detto: tutti i titoli sono profondamente diversi per cui, oltre ad avere una certa dose di bravura, di fortuna e pazienza, serve anche adattamento, passando da un titolo come Bloodborne, in cui bisogna essere molto aggressivi a Demon's Souls che essenzialmente è tutto il contrario, oppure dalla grande mobilità di Sekiro alle movenze legnose del primo Dark Souls.

Ma ora gli occhi, sono puntati su Elden Ring. Dubitando del fatto che riesca a finire il titolo senza subire danni al primo tentativo, è probabile che vedremo estesa questa "God Run".

Fonte: dotesports.com