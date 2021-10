Vampyr su PS5 e Xbox Series X/S ora funziona a 60 FPS grazie ad una nuova patch

Vampyr ha fatto il suo debutto sul mercato nel 2018 e la produzione ha ricevuto molti elogi da giocatori e giornalisti. Dontnod Entertainment negli anni non ha ha offerto nuovi contenuti, ma inaspettatamente ora il titolo ha ricevuto un aggiornamento.

L'avventura vampiresca dopo l'ultima patch funziona a 60 fps su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Attraverso un post su Twitter il team di sviluppo ha svelato tutte le risoluzioni del gioco non solo su console next-gen ma anche su quelle last-gen.

PS5: 1440p / 60 FPS

PS4 Pro: 1440p / 30FPS

XSX: 1440p / 60 FPS

XSS: 1440p / 30FPS

Xbox One X: 1296p 30 FPS

È difficile dire davvero perché Vampyr abbia ricevuto la patch in questo momento, ma si spera che non sia l'unica buona notizia su questa IP. Dontnod Entertainment non ha mai menzionato Vampyr 2, ma sono tanti i fan che vorrebbero un nuovo capitolo.