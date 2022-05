Dontnod è pronta a mostrare i nuovi videogiochi in sviluppo

Dopo aver lasciato il franchise di Life is Strage a Deck Nine, e aver lavorato a Twin Mirror, Tell Me Why, Vampyr e il dimenticato Remember Me, Dontnod sembra a pronta a mostrare a tutti i suoi fan i nuovi progetti alla quale lavora, ma non aspettatevi grosse informazioni.

Da profilo ufficiale Twitter della software house infatti, si evince come saranno mostrati indizi e qualche news su qualcosa di nuovo, con probabilmente reveal magari nel mese di giugno. Magari è semplicemente un modo per stuzzicare i giocatori.

A little birdie told us that if you come back here tomorrow, you'll see some news from us and maybe even get some clues as to what we've been working on!