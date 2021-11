Wanderer per PSVR, l'avventura che ci farà viaggiare nel tempo ha una data di uscita

L'avventura del viaggio nel tempo Wanderer doveva arrivare nel corso del terzo trimestre. Ma come per molti giochi odierni, gli sviluppatori hanno posticipato l'uscita. La nuova data di uscita è stata ora annunciata: il titolo sarà disponibile esclusivamente per PlayStation VR il 27 gennaio del prossimo anno.

In questo gioco vagherete attraverso varie epoche della storia contemporanea per cambiare il corso delle cose. Nei panni di Ash Neumann, dovrete trovare l'appartamento scomparso del nonno, che contiene artefatti misteriosi. Oltre alla data di uscita, l'executive producer di Wanderer ha rivelato alcuni dettagli sulle meccaniche di gioco e su alcune aree.

Il viaggio nel tempo a tema si basa sul concetto di buchi neri e sul loro cambiamento nello spazio e nel tempo. Con l'aiuto del vostro trasportatore spaziale potete saltare nel tempo. Oltre ai periodi passati, potrete sperimentare diverse versioni del futuro. Ad esempio, lo sviluppatore elenca la città di Boston nel 2061, che appare in una veste futuristica.

Wanderer per PlayStation VR sarà disponibile il 27 gennaio 2022.

Fonte: PlayStation Blog