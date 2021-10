Sonic Mania: ex sviluppatori stanno lavorando su un nuovo platform 3D

"Evening Star sta attualmente lavorando al nostro titolo di debutto, un gioco platform d'azione 3D completamente originale alimentato dal nostro Star Engine", affermano gli ex sviluppatori di Sonic Mania sul sito ufficiale appena aggiornato. Lo Star Engine è costruito per supportare in modo efficiente "tecniche di rendering non fotorealistiche" e "può essere visto come il compagno ad alta definizione del Retro Engine" utilizzato per costruire appunto Sonic Mania.

Gli sviluppatori affermano di avere un partner editoriale e ulteriori dettagli arriveranno "presto". Su Twitter intanto è comparso un post che riporta alcune delle figure chiave cercate dallo studio di sviluppo. Il director di Sonic Mania Christian Whitehead sta servendo come direttore creativo e lead engine architect.

Questo post è accompagnato da una silhouette che potrebbe essere perfettamente quella del suo protagonista, qualcosa che punta ad essere una mascotte come quelle dei grandi del genere della fine degli anni '90 e dei primi anni 2000, come Banjo Kazooie, Jack & Daxter, Spyro, Ratchet & Clank o Conker.

We?ve updated our website with a fresh new look, plus a bit of info about our upcoming original game! We are also hiring for the following roles:



- 3D Artist

- Level Designer

- Gameplay Programmer

- Engine Programmer



Apply now at https://t.co/yzkI7C5PDJ#gamejobs #gamedevjobs — Evening Star (@EveningStarStdo) October 1, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

La silhouette del particolare personaggio.

I dettagli come potete vedere sono scarsi, pertanto non ci resta che attendere per saperne qualcosa di più.

Fonte: Evening Star e GameRant