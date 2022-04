PlayStation Now: circa 60 giochi potrebbero lasciare il catalogo prima dell'arrivo del nuovo PlayStation Plus

Come ormai vi abbiamo riportato spesso in questi giorni, Sony PlayStation ha annunciato a fine marzo il suo nuovo PlayStation Plus, un servizio in abbonamento a pagamento che fonderà il vecchio PS Plus con PlayStation Now, il servizio che permette di godere di una varietà di titoli attraverso il cloud gaming.

Tuttavia secondo quanto riportato da Reddit, un totale di 56 videogiochi attualmente disponibili su PS Now scomparirebbero dal servizio a pagamento poco prima della sua unificazione con il nuovo PS Plus, che arriverà in Europa a giugno.

Cobra_Bite, l'utente che ha postato il thread originale su Reddit, commenta che nei giorni scorsi ha notato che molti dei giochi disponibili su PS Now mostrano date di scadenza a maggio. In altre parole, questo significa che, a meno che Sony non decida di rinnovarli, i 56 titoli che vengono menzionati nel thread non saranno più disponibili su PS Now e, quindi, sul rinnovato PS Plus.

Non resta che aspettare e vedere se effettivamente questi giochi verranno rimossi una volta che il nuovo abbonamento PlayStation Plus verrà introdotto.

Fonte: VGC