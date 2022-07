Sonic Mania è stato un 'momento determinante' per l'amato porcospino blu di SEGA

Sonic Origins ha visto il ritorno di Sonic 1, 2, 3 e CD il mese scorso, ma il titolo della generazione moderna in 2D resta Sonic Mania. Si è trattato di un revival della classica serie di Sonic a scorrimento laterale e si è rivelato un successo assoluto.

Parlando recentemente con Game Informer di tutto ciò che riguarda Sonic, Ivo Gerscovich, Chief Brand & Business Officer di Sega America, ha riconosciuto come questo particolare titolo abbia avuto un impatto enorme, aprendo la strada al futuro di Sonic.

Gerscovich ha detto che questo titolo è stato "speciale" per il team e lo ha etichettato come uno dei momenti più importanti nella storia del porcospino blu:

"Abbiamo iniziato a parlare con Christian Whitehead e non dimenticherò mai che c'è stato un incontro con Iizuka-san e Christian è arrivato dall'Australia. Il team stava presentando l'idea e Iizuka-san era un po' silenzioso. Si è allontanato per qualche minuto, poi è tornato e ha detto: "Perché non facciamo questo?" e in pratica ha avuto l'idea di combinare tutti questi giochi diversi e chiamarli "Mania". In quel momento a tutti è caduta la mascella e abbiamo capito che avevamo tra le mani qualcosa di potenzialmente magico".

"Quando abbiamo iniziato a vedere le prime versioni del gioco, si poteva già intuire che c'era qualcosa di molto speciale. È uno dei momenti decisivi e il team è molto orgoglioso perché ha riportato in vita il nucleo centrale e ha attirato molti nuovi fan".

L'originale Sonic Mania è stato seguito da un aggiornamento DLC "Plus" che ha aggiunto diversi contenuti.

Fonte: Nintendolife.