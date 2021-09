Super Nintendo World in Giappone sta per aggiungere una nuova area su Donkey Kong

Super Nintendo World è stato aperto per la prima volta agli Universal Studios Japan di Osaka all'inizio di marzo. L'area del parco a tema è già pronta per ottenere la sua prima espansione nel 2024 a tema Donkey Kong e aumenterà le dimensioni del Super Nintendo World di circa il 70%.

"Super Nintendo World crea un livello completamente nuovo di intrattenimento nei parchi a tema ed è rapidamente diventato un'esperienza entusiasmante e imperdibile per i nostri ospiti", ha detto in una dichiarazione ufficiale J.L. Bonnier, presidente e CEO di Universal Studios Japan.

"Siamo entusiasti di continuare a lavorare con Nintendo mentre realizziamo la nostra visione di dare vita ai loro personaggi e alle loro storie. La nostra nuova area a tema Donkey Kong porterà ancora più eccitazione e divertimento nell'esperienza del Super Nintendo World".

Secondo il comunicato ufficiale, la nuova area darà vita alle lussureggianti giungle in cui vivono Donkey Kong e i suoi amici. Includerà montagne russe e attrazioni interattive. I visitatori potranno provare cibo a tema e acquistare merchandise.

Shigeru Miyamoto, creatore di Donkey Kong, sta collaborando con il team degli Universal Studios per progettare la nuova area. "Sono molto felice di poter rendere il mondo di Donkey Kong una realtà", ha detto Miyamoto. "Non vedo l'ora di creare un'emozionante esperienza di Donkey Kong con il fantastico team di Universal. Ci vorrà del tempo prima che sia completata, ma sarà un'area unica non solo per chi ha familiarità con i giochi di Donkey Kong, ma per tutti gli ospiti".

L'apertura di Super Nintendo World è stata rinviata a causa del Covid-19. Osaka è stata sottoposta a ripetuti stati di emergenza durante quest'anno. Tuttavia, con il calo dei casi di Covid-19 e l'aumento delle vaccinazioni, il governo giapponese farà scadere l'attuale stato di emergenza questo giovedì.

Fonte: Kotaku.