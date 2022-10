Call of Duty: Advanced Warfare 2 potrebbe essere il prossimo gioco sviluppato da Sledgehammer Games

Sledgehammer Games, uno dei tre studi leader nella rotazione dello sviluppo di Call of Duty, starebbe lavorando a un sequel di Advanced Warfare, uno dei giochi più controversi della serie.

Sebbene la maggior parte dei giochi di Call of Duty tenda ad avere un'accoglienza altalenante, Advanced Warfare è stato quasi universalmente accolto negativamente quando è stato lanciato, segnando la fine delle avventure di Call of Duty in ambientazioni futuristiche. Negli ultimi anni, è stata ricordata come una delle migliori campagne di Call of Duty in circolazione, ma la sua relativa impopolarità al momento del lancio ha fatto sembrare improbabile un suo eventuale seguito.

A quanto pare, tuttavia, non è così. Come riportato dall'affidabile insider di Call of Duty RalphsValve, il prossimo gioco di Sledgehammer sarà Advanced Warfare 2, qualcosa che il team desiderava fare sin dal lancio di Call of Duty: Vanguard. Secondo il post su WhatIfGaming, Sledgehammer è stato "incaricato di avere qualcosa di concettualmente pronto per i dirigenti in modo da avere il via libera" dopo la tiepida accoglienza di Vanguard.

Sledgehammer Games set to develop Advanced Warfare 2



Exclusive: https://t.co/jhpqZgTlkr — Ralph (@RalphsValve) October 5, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Secondo quanto riferito, Sledgehammer Games voleva realizzare un sequel di Call of Duty: Vanguard, tuttavia, come accennato in precedenza, Vanguard non è stato accolto positivamente dalla maggior parte dei giocatori di Call of Duty, quindi quelle idee sono state scartate, portando il team a ripiegare su Advanced Warfare 2.

Sebbene il report sembri confermare che Advanced Warfare 2 è il prossimo gioco di Sledgehammer, non vengono condivisi ulteriori dettagli, tranne per il fatto che è attualmente previsto per il lancio nel 2025, un anno dopo il prossimo gioco di Treyarch. Come sempre in questo caso stiamo parlando di rumor, pertanto prendete questa notizia con le pinze.

Fonte: WhatIfGaming