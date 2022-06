Devolver Digital Direct 2022: Tutti gli annunci

Devolver Digital è uno dei maggiori publisher del mercato cosiddetto "indie", anche se ormai è diventata una compagnia talmente importante da risultare quasi fuori posto nella cornice indipendente. Ogni anno infatti si tiene il suo showcase nella classica formula E3 per mostrare al mondo le nuove produzioni degli studi più talentuosi del sottobosco.

In questa pagina abbiamo raccolto tutti i videogiochi annunciati durante il Devolver Digital Direct del 2022, con le date di uscita e i trailer gameplay. Nell'elenco aggiornato in tempo reale troverete tutti i link necessari per scoprire di più sui titoli in arrivo.

L'evento è stato a dir poco delirante, quindi vi lasciamo qui sotto il video in embed per godere per intero di questi 20 minuti di follia pura con anche la partecipazione di Suda51. Altrimenti, se non siete interessati, proseguite per scoprire tutti gli annunci del Direct.

Tutti i videogiochi annunciati al Devolver Digital Direct 2022: