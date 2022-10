Disco Elysium, brutte notizie: i tre principali sviluppatori lasciano lo studio

I tre principali sviluppatori di Disco Elysium hanno lasciato lo studio ZA/UM alla fine dello scorso anno, come rivelato da uno dei suoi fondatori.

Martin Luiga, uno dei membri fondatori di ZA/UM e "segretario dell'associazione culturale ZA/UM", ha rivelato in un post su Medium che il designer Robert Kurvitz, la sceneggiatrice Helen Hindpere e il direttore artistico Aleksander Rostov hanno lasciato l'azienda "alla fine dell'anno scorso" e che lo hanno fatto "involontariamente" (il che sembra un eufemismo per dire che sono stati licenziati).

Luiga, oltre a dire che "sembra una brutta notizia per i fan in attesa del seguito di Disco Elysium", annuncia anche "lo scioglimento dell'organizzazione ZA/UM, perché non rappresenta più l'ethos per cui è stata fondata. Le persone e le idee sono eterne, le organizzazioni sono temporanee" ha dichiarato nel post. Kurvitz, Hindpere e Rostov, da parte loro, hanno confermato su Twitter di non lavorare più in ZA/UM, ma non hanno fornito ulteriori dettagli.

We confirm that we are no longer at the studio.



-- Aleksander Rostov, Robert Kurvitz, Helen Hindpere — Aleksander Rostov (@artofrostov) October 2, 2022

Nel frattempo, lo sviluppo del sequel di Disco Elysium sembra andare avanti, anche senza gli sviluppatori originali. Lo studio ZA/UM ha recentemente pubblicato un'offerta di lavoro in cerca di artisti che "amano la fantascienza e i videogiochi". Non solo ma all'inizio dell'anno era stato annunciato anche un adattamento su piccolo schermo del gioco targato Amazon.

