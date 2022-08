Disco Elysium e oltre! Il nuovo gioco di ZA/UM sarà sci-fi e realizzato con l'Unreal Engine 5

Lo studio indipendente ZA/UM è diventato molto famoso con il suo RPG d'avventura Disco Elysium, e non sorprende che i fan del gioco abbiano tenuto d'occhio lo studio per vedere che cosa si inventerà in futuro. Anche se ci vorrà ancora un po' di tempo prima di ottenere dettagli concreti, gli annunci di lavoro pubblicati da ZA/UM potrebbero darci qualche indicazione su cosa aspettarci dal loro prossimo progetto.

Uno dei dettagli chiave emersi è una potenziale ambientazione sci-fi, con un annuncio per la posizione di Environment Concept Artist che afferma che uno dei ruoli del candidato sarà quello di "creare e visualizzare nuovi mondi e avere un amore per la fantascienza e lo spazio", mentre la sezione dei requisiti dell'annuncio menziona anche la "creazione di ambienti non terrestri".

L'annuncio di un Lead Environment Artist, invece, sembra confermare che il gioco verrà realizzato con Unreal Engine 5. È interessante notare che ZA/UM ha anche un annuncio per la posizione di Sales and Monetization Specialist, anche se non è chiaro se questo sia specificamente in relazione alla monetizzazione del gioco. Tuttavia, viene menzionato che una delle responsabilità della posizione è quella di "massimizzare e diversificare i flussi di entrate per il gioco completo, i contenuti aggiuntivi e i servizi live".

Naturalmente, gli annunci di lavoro degli studi di videogiochi non sempre rappresentano il prodotto finale, poiché i piani possono sempre cambiare nel corso dello sviluppo, ma questo offre un primo sguardo a ciò che ZA/UM potrebbe avere in programma.

Lo sviluppatore ha già detto di voler fare di più con l'IP di Disco Elysium in futuro, anche se resta da vedere quale forma prenderà e se sarà il suo prossimo progetto.

Fonte: Gamingbolt.