Humankind per console è stato rinviato e ora non ha né una data di uscita né una finestra di lancio

Le versioni console del titolo strategico Humankind sono state rinviate "fino a nuovo avviso".

Il gioco doveva essere rilasciato il 4 novembre su PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, incluse al day-one tramite Xbox Game Pass, ma la conversione ha affrontato "alcune sfide uniche".

"Ci scusiamo per l'inconveniente, ma vi assicuriamo che Sega Europe, Amplitude Studios e Aspyr stanno lavorando duramente per portare la migliore esperienza possibile di Humankind ai giocatori console. Non possiamo dare una finestra temporale su una nuova data di uscita in questo momento, ma non appena saremo in grado di farlo, lo faremo sapere a tutti e ringraziamo la comunità per il loro continuo supporto e la comprensione", si legge nel comunicato stampa.

Together We Rule - Panoramica del gioco | HUMANKIND™

I clienti che hanno preacquistato il gioco digitalmente riceveranno rimborsi in linea con la politica della rispettiva piattaforma.

Humankind è stato rilasciato l'anno scorso su PC e l'abbiamo premiato nella nostra recensione come una valida alternativa a Civilization.

Il primo pacchetto di espansione principale, Together We Rule, uscirà su PC il 9 novembre. Il suo obiettivo è la diplomazia e lo spionaggio.