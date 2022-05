Lenovo svela i nuovi PC Yoga e il AIO 7: caratteristiche, specifiche hardware, prezzi e disponibilità

Lenovo ha svelato oggi la nuova generazione di PC laptop premium, ultra-slim Yoga con Windows 11 con le seguenti caratteristiche:

• Il modello flagship Yoga Slim 9i da 14 pollici, laptop con certificazione carbon neutral1, funzionalità intelligenti per la produttività e un’incredibile esperienza per l’intrattenimento

• I modelli Yoga Slim 7i Pro X e Yoga Slim 7 Pro X, potenziati Lenovo X Power per la creazione di contenuti da ovunque, in ogni momento

• Yoga Slim 7i Carbon che unisce potenza in mobilità a uno stile unico

La nuova linea Yoga si completa con gli aggiornamenti di Yoga Slim 7 Pro da 14 e 16 pollici, Yoga Slim 7i Pro, e lo Yoga 7. Per incontrare le esigenze del nuovo stile ibrido di home office, Lenovo ha presentato oggi anche il nuovo Yoga AIO 7, un nuovo PC desktop da 27 pollici con risoluzione 4K caratterizzato da una cerniera ergonomica per infinite opzioni di adattabilità, collaborazione tra diversi dispositivi, e uno stile di progettazione moderno che si adatta all’ambiente domestico contemporaneo.

“La modalità ibrida è la nuova normalità che ha ispirato lo sviluppo di questa generazione di dispositivi Lenovo Yoga. La nostra missione è poter dare al maggior numero di persone la possibilità di ‘essere sé stessi’ – nel consumo, nella creazione, e nella collaborazione. ciascuno a modo proprio,” ha dichiarato Ouyang Jun, vice president and general manager del Consumer Business Segment, Intelligent Devices Group di Lenovo. “Abbiamo progettato e sviluppato i nuovi PC Yoga con funzionalità intelligenti e un’esperienza utente ancora migliore per aiutare le persone a realizzare le proprie ambizioni, rilassarsi, e fare le cose nel modo in cui credono”. Lenovo Yoga: premium, potente, e portatile

Realizzati per unire massima portabilità con versatilità e ancora più potenza, i laptop convertibili 2-in-1 Lenovo Yoga hanno aperto la strada all’uso ibrido tra lavoro e divertimento. Da allora il brand Yoga si è ampliato comprendendo dispositivi sempre più premium per il mondo consumer e coprendo più form factor, tra cui PC laptop ultra-slim, computer desktop, Chromebook, e tablet. Nel moderno ambiente ibrido, la nuova generazione di dispositivi Yoga sono progettati per aiutare le persone a superare le nuove sfide quotidiane e sfruttare le opportunità create dai modi in cui ci connettiamo, consumiamo, creiamo, e collaboriamo da casa, scuola, ufficio, e in ogni luogo – per dare alle persone gli strumenti per fare di più e la libertà di essere sé stessi. La nuova linea Yoga Slim è un esempio di eccellenza in termini di prestazioni e portabilità – grazie alla qualità costruttiva, l’esperienza premium, e la forte innovazione. Questi laptop ultra slim hanno un design estremamente confortevole e bordi morbidi che semplificano la portabilità e la migliorano ulteriormente, facilitandone la maneggevolezza. Sono progettati per un’esperienza a livelli premium, alimentati da Lenovo X Power,2 un nuovo set di funzionalità per ottenere miglioramenti nelle prestazioni. Inoltre, integrano PureSight Display di Lenovo, un nuovo standard di funzionalità premium per un’esperienza visiva più nitida, immediata, realistica, certificata Eyesafe.

La linea Yoga Slim è sinonimo di prestazioni portatili premium – che consentono agli utenti di adattarsi alle nuove modalità ibride grazie a una serie di funzionalità intelligenti, per il rilevamento, la sicurezza e la capacità di riconoscimento – rese possibili grazie a Lenovo A.I. Engine+. Questa funzionalità di A.I. può anticipare le esigenze di potenza o batteria necessarie all’utente in base a quello che sta facendo, mentre Lenovo Intelligente Sense e Integrated Security – anch’essi parte di Lenovo A.I. Engine+ - contribuiscono a sessioni di lavoro e gioco su Yoga senza interruzioni e sicure.

Gli utenti possono anche aggiungere l’offerta di supporto avanzato Premium Care per un’esperienza di servizi ancora più elevata. Il servizio VIP include il trattamento prioritario, supporto personalizzato hardware e software da parte di esperti, controlli annuali dello stato di salute del PC, e tanto altro. I nuovi Yoga Slim Gen 7 e i convertibili includono CO2 Offset Service di Lenovo come standard in Europa, Medio Oriente e Africa. Il servizio verificato tiene conto delle emissioni medie di carbonio associate al dispositivo, dalla produzione alla spedizione e per l’intero ciclo di vita medio (fino a 5 anni) del prodotto. il servizio supporta i progetti delle Nazioni Unite per contrastare il cambiamento climatico a garanzia dell’impatto e dell’integrità dei progetti ambientali.

Yoga 9i: Intelligente. Sostenibile. Potente.

In quanto laptop certificato carbon neutral,1 Yoga Slim 9i (14", 7) è l'ideale per chi è attento all’ambiente senza scendere a compromessi su mobile luxury, funzionalità di intrattenimento premium, prestazioni potenziate dall’A.I. Rivestito in 3D glass, il design dello chassis leggero e sottile da 14.9mm presenta contorni arrotondati e lisci per un’esperienza estremamente confortevole.

Una combinazione di mobilità e prestazioni, anche Yoga Slim 9i ridefinisce il significato di intrattenimento portatile e di creazione di contenuti. Integra un display touchscreen OLED PureSight da 14 pollici 16:10 fino a 4K, con Sound by Bowers & Wilkins. L'esperienza visiva PureSight di Lenovo sullo schermo OLED 4K (opzionale) offre dettagli estremamente nitidi e colori ricchi e fotorealistici - dai neri profondi alle luci vibranti. Grazie alla certificazione Vesa Certified Display HDR True Black 500, raggiunge una profondità di 10 bit per visualizzare oltre un miliardo di colori in un singolo pixel e una gamma cromatica completa del 100% DCI-P3. I quattro altoparlanti Bowers & Wilkins di Yoga Slim 9i restituiscono un audio incredibile.

Yoga Slim 9i consente agli utenti di scegliere diverse modalità di prestazioni portatili che si adattano al loro stile, basate su Intel Evo con processori Intel Core di 12ma generazione. Abilitando nuovi livelli di esperienza intelligente, Lenovo A.I. Core 2.0 offre migliorante funzionalità abilitate dall’A.I. e sicurezza intelligente, che include un sistema di crittografia a livello hardware per proteggere il dispositivo da attacchi root e ransomware. E a seconda dell'attività da svolgere e della quantità di carico del sistema, l'A.I. engine può anche regolare dinamicamente la velocità della ventola e le performance hardware per ottimizzare e accelerare le prestazioni.

Yoga Slim 7i Pro X e Yoga Slim 7 Pro X: il potere di creare, non importa dove

Fornendo potenza assoluta per creare da ovunque, Yoga Slim 7i Pro X (14", 7) e Yoga Slim 7 Pro X (14", 7) offrono agli utenti le prestazioni per realizzare le loro ambizioni. Sono dotati di processori fino a nuova generazione, fino a 32 GB di RAM LPDDR5, fino a NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU con validazione NVIDIA Studio e X Power di Lenovo che porta la potenza di progettazione termica a un livello superiore. X Power di Lenovo offre un'ottimizzazione specifica per diversi scenari d’uso per spingere il laptop oltre i benchmark delle massime prestazioni di CPU e GPU. Con un peso inferiore a 1,6 kg, queste macchine sottili e leggere sono progettate per andare praticamente ovunque, pur offrendo le prestazioni richieste per la creazione di contenuti digitali.

Goditi la tua serie preferita sul display 3K Lenovo PureSight da 14,5 pollici con aggiornamento a 120 Hz e touch (opzionale), caratterizzato da una palette di colori estremamente accurata e ricche tonalità. Offre copertura della gamma sRGB calibrata hardware 100% e volume della gamma sRGB 100%, oltre alla certificazione TÜV Hardware Blue Light3 per ridurre l’affaticamento degli occhi. E con Lenovo A.I. Engine+ sui nuovi Yoga Slim 7i Pro e 7 Pro, gli utenti possono creare alla velocità della loro immaginazione.

Yoga Slim 7i Carbon: l’arte della mobilità

Per coloro che adottano uno stile di vita ibrido e vogliono la libertà di fare le cose dal soggiorno di casa all'ufficio, Yoga Slim 7i Carbon (13", 7) offre prestazioni in mobilità sorprendenti, abbinando una straordinaria leggerezza con meno di 1 kg a uno chassis di 14,8 mm nel punto più sottile, è realizzato in lega di magnesio di livello aerospaziale rinforzato con un multistrato in fibra di carbonio. Il suo design comfort-edge è pensato per facilitarne il trasporto. È disponibile in tre opzioni moderne bi-colore5 e una tastiera edge-to-edge con trackpad più grande che rende Yoga Slim 7i Carbon un accessorio ancora più unico che può essere portato ovunque.

Prestazioni massime grazie alla piattaforma Intel Evo, dotato di processori Intel Core di 12ma generazione, ulteriormente potenziato da velocità e prestazioni della ventola autoregolanti per soddisfare le esigenze di potenza e carica dell'utente. Puoi creare contenuti praticamente sempre e ovunque con un touchscreen Lenovo PureSight da 13,3 pollici 2,5K (opzionale) con frequenze di aggiornamento ultra-fluide da 90 Hz e aspect ratio da 16:10 più alto. Il display Lenovo PureSight offre un’ampia gamma di colori e tonalità incredibilmente accurate, hardware calibrato, 100% di spazio colore sRGB e 100% di volume colore con colore a 8 bit, oltre alla certificazione TÜV Hardware Low Blue Light3 per ridurre l'affaticamento della vista.

Lenovo annuncia anche un aggiornamento dei suoi Yoga Slim 7 Pro (14", 7) e Yoga Slim 7i Pro (14", 7). Questi dispositivi sono costruiti per l’essenzialità delle prestazioni, con un elegante design in alluminio premium Storm Grey o Cloud Grey5. Per creare in movimento, con opzione di processori Intel Core o AMD Ryzen serie 6000 di ultima generazione. Integra una GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 2050, colori vividi, luminosità e contrasto spettacolari grazie al display Lenovo PureSight OLED (opzionale), potenziato da Dolby Vision (opzionale) e uno spazio colore sRGB del 100%.

Disponibili nella colorazione Storm Grey5, i più grandi Yoga Slim 7 Pro (16", 7) e Yoga Slim 7i Pro (16", 7) sono progettati per una superiore velocità di visualizzazione grafica, con un monitor IPS da 2,5K fino a 165 Hz per un'elevata fluidità del gameplay e il montaggio video. Ha una GPU Laptop fino a NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti con validazione NVIDIA Studio su Yoga Slim 7 Pro (16", 7) e grafica Intel Arc A370M su Yoga Slim 7i Pro (16", 7). Tutti i laptop Yoga Slim 7 Pro e Yoga Slim 7i Pro sono dotati di funzionalità intelligenti come Smart Performance per regolare dinamicamente la potenza e la durata della batteria, in modo che gli utenti possano sfruttare al meglio le performance del PC da casa o in viaggio.

Yoga 7: perfetto per l’intrattenimento

Creato per l'intrattenimento e la creatività, il nuovo Lenovo Yoga 7 (14", 7) è un laptop convertibile 2-in-1 multimodale con un design confortevole per un'esperienza di portabilità e maneggevolezza ancora più semplice. Alimentato dai potenti processori AMD Ryzen serie 6000, questo PC progettato per l’intrattenimento offre un display touchscreen OLED 16:10 fino a 2,8K, dotato di Dolby Vision per colori realistici, dettagli più ricchi e bassa emissione di luce blu hardware-based, nonché l’audio spaziale Dolby Atmos che avvolge l’utente dai quattro altoparlanti.

Lo Yoga 7 è definito dalla sua versatilità. Puoi stare per lunghi periodi senza dover rincorrere una presa di corrente grazie alla batteria di lunga durata6 e la tecnologia Rapid Charge Express7. Crea, disegna e prendi appunti con Active Pen (opzionale).5 Grazie a quattro modalità di utilizzo gli utenti possono interagire con Yoga 7 in diversi modi. Semplifica la produttività e l'apprendimento con funzionalità più intelligenti come la cancellazione del rumore durante le videochiamate e i filtri per la riduzione della luce blu per mantenere la qualità del video chiara e priva di distrazioni e ridurre l’affaticamento degli occhi.

Yoga AIO 7: potenza e collaborazione

Ispirato dai molti modi in cui le persone oggi creano, lavorano e si divertono negli ambienti di casa, il nuovo Yoga AIO 7 (27", 7) è incredibilmente adattivo. Con un display a cornici strette 4K IPS da 27 pollici e DCI-P3 al 95%, Yoga AIO 7 ruota senza di 90 gradi, si solleva e si inclina per più angoli di visualizzazione, semplicemente con la leggera pressione di una mano o di un dito grazie al design flessibile della cerniera. Questo nuovo computer desktop all-in-one Yoga è fatto per essere al centro di una casa moderna. E la qualità di abbinare - con processore AMD Ryzen serie 6000 e scheda grafica AMD Radeon RX 6600M (opzionale), l'innovativa architettura AMD RDNA 2. Può anche essere utilizzato come sistema di home entertainment, con doppi altoparlanti JBL da 5W che riducono al minimo la distorsione grazie a un design unico di Lenovo del radiatore, occupando un ingombro di base inferiore rispetto alla generazione precedente per restituire più spazio sulla scrivania.

Una delle migliori caratteristiche di Yoga AIO 7 è consentire la condivisione e la collaborazione. Gli utenti possono trasmettere in modalità wireless lo schermo del proprio smartphone8 al monitor del desktop per guardare video, scorrere foto o navigare sui social media su un enorme display da 27 pollici, ruotato orizzontalmente o verticalmente. E mentre si lavora o si guardano video su un laptop9, è anche possibile aumentare le dimensioni dell'audio e dello schermo collegandolo a tutte le funzioni dello Yoga AIO 7 tramite la porta Type-C, consentendo all'utente di assumere il controllo di entrambi i dispositivi con una tastiera e un mouse, per tutto il tempo, mantenendo il dispositivo carico.

Servizi Lenovo Smart Lock: per la protezione del PC dagli sconosciuti

Per supportare la nuova modalità ibrida, Lenovo presenta la sua ultima novità in ambito software, Lenovo Smart Lock Services. Basato su Absolute® e disponibile tramite Lenovo Vantage e Lenovo.com, questo software di sicurezza basato su cloud offre agli utenti di gestire con più tranquillità casi di furto del PC, offrendo maggiore controllo remoto delle informazioni personali memorizzate sul dispositivo.

Dotato di solide funzionalità di sicurezza, quando installato, Lenovo Smart Lock Services consente agli utenti di tracciare e individuare l'ultima posizione nota del proprio dispositivo Lenovo tramite un browser Web o un'app mobile. È possibile bloccare il dispositivo da remoto per limitare l'accesso non autorizzato o, tramite la funzione di cancellazione dei dati, eliminare i file sensibili per prevenire il furto di identità e dati. Per aiutare gli utenti a recuperare un PC rubato, Lenovo Smart Lock Services include l'accesso al team investigativo dedicato di Absolute che lavora a stretto contatto con le forze dell'ordine locali per il rintracciamento.

Prezzi e disponibilità per il mercato italiano

• Yoga Slim 9i (14”, 7) sara disponibile a partire da 1.899,00€.

• Yoga Slim 7i Pro X (14", 7) con processore Intel Core sarà disponibile a partire da 1.399,00€. Yoga Slim 7 Pro X (14", 7) con AMD Ryzen 6000 Series sarà disponibile a partire da 1599€.

• Yoga Slim 7i Carbon (13”, 7) sarà disponibile a partire da 1.399,00€.

• Yoga Slim 7 Pro (14", 7) con processore AMD Ryzen serie 6000 sarà disponibile a partire da 1.399,00€. Il più grande Yoga Slim 7 Pro (16", 7) con AMD Ryzen serie 6000 sarà disponibile a partire da 1.499,00€.

• Yoga Slim 7i Pro (14", 7) con processore Intel Core sarà disponibile a partire da 1.099,00€. Il più grande Yoga Slim 7i Pro (16", 7) con processore Intel Core parte da 1.549,00€.

• Yoga AIO 7 (27”, 7) sarà disponibile a partire da 2.599,00€.

• Yoga 7 (14”, 7) sarà disponibile a partire da 1.399€.

• Lenovo Smart Lock Services sarà disponibile a livello globale da settembre 2022.

I nuovi PC Yoga saranno disponibili per il mercato italiano in estate, su Lenovo.com/it, Spazio Lenovo e nelle migliori catene retail.